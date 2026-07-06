Buran vikend u NIšu: Iz saobraćaja isključena 42 vozača zbog alkohola i droge

B92 pre 1 sat
Buran vikend u NIšu: Iz saobraćaja isključena 42 vozača zbog alkohola i droge

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu tokom vikenda su, u pojačanoj kontroli saobraćaja, isključili iz saobraćaja 40 vozača koji su upravljali vozilom pod dejstvom alkohola, kao i dvojicu vozača koji su bili pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.

Saobraćajna policija u Niškoj Banji zaustavila je tridesetpetogodišnjeg vozača "pežoa" koji je vozio sa 2,52 promila alkohola u organizmu. U Nišu je dvadesetdevetogodišnji vozač, takođe za volanom "pežoa", sa 2,70 promila alkohola sleteo sa puta i udario u drvo. U ovoj saobraćajnoj nezgodi nije bilo povređenih. Protiv ove dvojice vozača biće podnete prekršajne prijave zbog nasilničke vožnje. U Nišu i okolini iz saobraćaja su isključeni i vozači "opela" i
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