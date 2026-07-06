Haland posle rušenja Brazila: "Jednostavno, takav sam" FOTO

B92 pre 53 minuta
Haland posle rušenja Brazila: "Jednostavno, takav sam" FOTO

Norveški fudbaler Erling Haland bio je junak istorijske pobede svoje reprezentacije nad Brazilom (2:1), kojom je Norveška prvi put izborila plasman u četvrtfinale Svetskog prvenstva.

Napadač je oba gola postigao u završnici utakmice, u 80. i 90. minutu, čime je srušio petostrukog svetskog prvaka i nastavio fantastičnu formu na svom prvom Mundijalu. Posle meča Haland nije krio zadovoljstvo partijama koje pruža na turniru. "Nekoliko puta sam tokom ovog turnira dostigao vrhunac, ali svaki put se pojavi neki novi vrhunac", rekao je Haland. Norvežanin je istakao da mu je najveća snaga smirenost u ključnim trenucima. "Ako dobijem jednu ili dve
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