"Hobotnica" Niland i "kiborg" Haland poslali kući Brazilce!

Fudbaleri Norveške plasirali su se u četvrtfinale Svetskog prvenstva pobedom nad selekcijom Brazila rezultatom 2:1 (0:0).

Selekcija Stolea Solbakena je ispisala istoriju svoje zemlje, zahvaljujući najviše dvojici igrača – golmanu Ojranu Nilandu i prvoj zvezdi Erlingu Brautu Halandu. Prvi je odbranio penal i nekoliko zicer prilika Brazilcima, a drugi je sa dva pogotka u 80. i 90. minutu zapečatio sudbinu najtrofejnije fudbalske nacije u istoriji Mundijala. Brazilci su još jednom podbacili i ostali bez titule koju čekaju još od 2002. godine. Doveli su Karla Ančelotija za taj poduhvat, a