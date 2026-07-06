Najbolji meč Mundijala - Engleska srušila kletvu "Asteke" za četvrtfinale!

B92 pre 54 minuta
Najbolji meč Mundijala - Engleska srušila kletvu "Asteke" za četvrtfinale!

Fudbaleri Engleske plasirali su se u četvrtfinale Svetskog prvenstva pobedom nad domaćinom Meksikom rezultatom 3:2 (2:1).

Meč na kultnom stadionu "Asteka", pred skoro 90.000 gledalaca, može se legitimno smatrati jednim od najboljih, ako ne i najboljim na ovogodišnjem Mundijalu. Nije nedostajalo ničega – početak utakmice kasnio je sat vremena zbog snažnog nevremena, viđeno je pet golova, dva penala, crveni karton, nekoliko VAR provera, drama do poslednjeg sudijskog zvižduka i na kraju veliko slavlje Engleske, koja je prvi put u istoriji pobedila Meksiko na Svetskom prvenstvu na
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