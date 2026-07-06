Velika najava Tramp: "Kraj rata je na vidiku" VIDEO

B92 pre 2 sata
Velika najava Tramp: "Kraj rata je na vidiku" VIDEO

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da je rešenje za rat u Ukrajini "bliže nego što ljudi misle" i da će o Ukrajini razgovarati tokom sastanaka na samitu NATO-a u Turskoj ove sedmice.

Tramp je to rekao novinarima u Beloj kući, pred odlazak u Ankaru na dvodnevni samit NATO-a, prenosi Rojters. Sutra u Ankari počinje dvodnevni samit NATO-a na kome će prisutvovati lideri svih 32 države članice Alijanse. Kako su saopštile turske vlasti, lideri će tokom samita razgovarati o jačanju odvraćanja i odbrambenih kapaciteta NATO-a, evropsko-atlantskoj bezbednosti, povećanju izdvajanja za odbranu, budućim strateškim ciljevima Alijanse, kao i o regionalnim i
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