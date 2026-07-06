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Besne požari na jugu Francuske, evakuisano 10.000 ljudi

Organizatori Tur de Fransa zabranili su prisustvo gledalaca na trećoj etapi biciklističke trke zbog požara koji je zahvatio region Istočni Pirineji.

BBC News pre 2 sata  |  Nil Marfi
A firefighting plane drops fire retardant as it flies over a wildfire in Ille-sur-Tet near Perpignan in southern France.
Reuters
Gašenje požara avionom na jugu Francuske

Šumski požari primorali su francuske vlasti na evakuaciju hiljada ljudi na jugu, dok se zemlja suočava sa posledicama ranog letnjeg toplotnog talasa koji je zahvatio veći deo Evrope.

Više od 10.000 ljudi dobilo je nalog da napusti više od desetak manjih gradova i sela u podnožju francuskih Pirineja, blizu granice sa Španijom.

Požar, koji je izbio kod mesta Trevijak (Trévillach) u blizini Perpinjana, zahvatio je najmanje 4.600 hektara, saopštio je lokalni prefekt Pjer Renjo de la Mot u objavi na platformi Iks.

„Uslovi se opet pogoršavaju", upozorio je ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez u programu francuske televizije TF1.

„Borba se nastavlja."

Nadležni su upozorili da bi jak vetar mogao dodatno da rasplamsa požar.

„Približio se kućama na svega 300 metara. Bili smo šokirani brzinom širenja, bilo je zapanjujuće - na granici panike", rekao je za agenciju AFP Patris iz mesta Trevijak.

Od gledalaca „Tur de Fransa" zatraženo je da ne dolaze na završnicu treće etape biciklističke trke, kako bi se omogućio pristup vozilima hitnih službi tom području.

Treća etapa, duga 195,9 kilometara, počinje u španskom gradu Granoljers, a završava se u mestu Le Angl, u francuskom departmanu Istočni Pirineji.

Organizatori trke pozvali su navijače i osoblje čije prisustvo nije neophodno da se drže podalje od poslednjih 40 kilometara staze i najavili da će kolona pratećih vozila biti svedena na minimum.

„Požar ovakvih razmera zahteva posebne mere tokom 'Tura'", izjavio je direktor trke Kristijan Prudom.

„Pozivamo javnost da ne dolazi uz samu stazu niti na mesto cilja."

Kamion se kreće pored auto-puta u blizini Bezjea u Francuskoj
REUTERS/Abdul Saboor
Kamion se kreće pored auto-puta u blizini Bezjea u Francuskoj

Ursula fon der Lajen, predsednica Evropske komisije, najavila je da će EU poslati četiri aviona kako bi pomogli u gašenju požara.

Požari su pogodili i susednu Španiju gde je uništeno više od 2.200 hektara u prirodnom rezervatu Le Gavares.

Katalonske vlasti su saopštile da je požar stabilan i da će biti potpuno ugašen tokom nedelje, prema Rojtersu.

U istočnoj provinciji Kasteljon, 500 ljudi je evakuisano pošto je šumski požar ušao u nacionalni park Sijera de Espadan.

Temperature bi ponovo mogle da dostignu 40 stepeni Celzijusa na jugozapadu Francuske ove nedelje, a već su prešle tu granicu u delovima Portugala i Španije.

„Iako je malo verovatno da će ovaj toplotni talas oboriti rekorde kao što je to učinio junski, ipak će biti izuzetan za to doba godine“, rekao je Met Tejlor, glavni BBC meteorolog.

„S obzirom na to da se očekuje da će vrućina potrajati i sledeće nedelje, rizik od daljih šumskih požara ostati povišen.“

Tokom rekordnog junskog toplotnog talasa, kada je u nekim oblastima zabeležio temperature od 42 stepena Celzijusa, u Francuskoj je 24. juna zabeležen najtopliji dan otkako se beleže podaci.

Najmanje 2.025 dodatnih smrtnih slučajeva zabeleženo je u Francuskoj, 1.222 u Belgiji i oko 480 u Holandiji tokom toplotnog talasa.

Klimatske promene podižu temperature širom sveta - ali posebno u Evropi.

To je kontinent koji se najbrže zagreva, duplo brže od globalnog proseka, prema klimatskoj službi Kopernikus.

To uzrokuje jače letnje toplotne talase, veći pritisak na vodosnabdevanje i intenzivnije šumske požare.

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(BBC News, 07.06.2026)

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