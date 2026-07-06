Merino poslao Španiju u četvrtfinale i okončao Ronaldov mundijalski san

BBC News pre 35 minuta

Reuters Mikel Merino

Španija slavi Mikela Merina i ide u četvrtfinale Svetskog prvenstva u fudbalu, a Portugalac Kristijano Ronaldo odigrao je poslednji meč u karijeri na Mundijalima.

Aktuelni prvak Evrope pobedio je Portugaliju sa 1:0 u Dalasu u derbi meču osmine finala, Merino je pitanje pobednika rešio golom u prvom minutu sudijske nadoknade.

Španci sada čekaju protivnika u četvrtfinalu, a to će biti bolji iz okršaja Sjedinjenih Američkih Država i Belgije.

Crvena furija je tokom cele utakmice lepršala po krilima kao leptir oko gola Portugalije, ali je falio završno ubod poput pčele.

Nisu ni supertalentovano Lamin Jamal, ni do ovog meča razigrana Mikel Ojarzabal slomili otpor Portugalaca.

Ali jesu igrači sa klupe - Feran Tores je na početku sudijske nadoknade proigrao Mikela Merina, a fudbaler Arsenala hladnokrvno zatresao mrežu.

U samoj završnici utakmice Bernardo Silva je imao priliku da Portugalcima donese produžetke, ali je glavom gađao malo iznad prečke.

Merino je i pre dve godine bio heroj Španije, kada je u čevrtfinalu Evropskog prvenstva dao pobednosni gol protiv Nemačke, minut pre kraja drugog produžetka.

Reuters Lamin Jamal (beli dres), šutira pored Nuna Mendeša i Rafaela Veige

U prvih 15 minuta utakmice Španija je delovala kao uragan.

Upravo u ovom delu meča Crvena furija je i propustila najbolju priliku u prvom poluvremenu.

Igrao se osmi minut kada Mikel Ojarzabal izašao sam ispred protivničkog golmana.

Delovalo je kao da se zbunio, pomislivši da je u ofsajdu, pa je sa nekih 12 metara šutirao tik pored stative.

Dani Olmo je u 31. minutu glavom iz blizine šutirao pored gola, a nekoliko minuta kasnije je španski golman Unai Simon odbranio udarac Ronalda.

U smiraju prvog poluvremena zatresla se i prečka španskog gola, posle udarca Nuna Mendeša.

EPA Španac Dani Olmo pokušava da zaustavi Kristijana Ronalda

Drugo poluvreme nije ponudilo previše navijačama na tribinama velelepnog stadionu u Dalasu.

Portugalci su uglavnom uspevali da „umire" špansku igru i neutrališu Lamina Jamala, nije bilo previše uzbuđenja pred golom, a najviše duela vodilo se na sredini terena.

Pored toga, portugalsku selekciju zadesio je peh jer se u 56. minutu povredio raspoloženi levi bek Nuno Mendeš i zamenio ga je Nelson Semedo.

Pokušavao je Jamal u završnici regularnog toka utamice da protrese i sebe i ekipu.

Šutirao je iz trka, u kontranapadu, iz slobodnog udarca, ali svaki put se ispred njega našao ili golman Diogo košta ili neko od odbrambenih igrača Portugalije.

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(BBC News, 07.06.2026)