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Misteriozne svemirske kugle na plaži u Australiji

Na plaži Forest u australijskoj saveznoj državi Kvinslend pronađeno je šest objekata za koje se veruje da su pali iz svemira.

BBC News pre 1 sat  |  Jaroslav Lukiv
Na plaži Forest u Kvinslendu našlo se šest misterioznih srebrnih kugli
Queensland Fire Department
Vlasti u Kvinslendu upozoravaju meštane da bi kugle mogle da budu „potencijalno opasni objekti"

Vlasti u Australiji pokušavaju da utvrde poreklo misterioznih, velikih srebrnih kugli koje je more izbacila na plažu na severu savezne države Kvinslend tokom vikenda.

Veruje se da su šest čvrstih objekata, pronađenih na plaži Forest severno od grada Taunsvil, zapravo ostaci koji su pali iz svemira, ali Australijska svemirska agencija (ASA) želi da sazna odakle tačno potiču.

BBC je zatražio komentar od agencije o ovom slučaju.

Istražitelji u zaštitnim odelima su navodno primećeni dok su pod policijskom pratnjom ubacivali ove kugle u burad za radioaktivni otpad, usled bojazni da bi mogle da sadrže štetne materije.

U krugu od 50 metara od mesta gde su objekti pronađeni zabranjen je boravak civila, saopštili su u nedelju iz vatrogasne službe Kvinslenda, upozoravajući stanovništvo da ne dodiruju ovakve objekte, ukoliko ih pronađu.

Ukoliko ih primete, savetuje se da se odmah udalje i pozovu hitne službe.

Na internetu se spekuliše da su ovo zapravo rezervoari iz svemirske letelice, koji bi mogli da sadrže izuzetno zapaljive i hemijski reaktivne supstance.

Ali još nema odgovora na pitanja o kojoj se i čijoj letelici radi.

Misteriozna kugla iz Kvinslenda
Queensland Fire Department
Stanovništvu se savetuje da ne dodiruju misteriozne objekte

I članovi lokalne zajednice su zainteresovani da saznaju poreklo objekata, kaže Liza Skobi, vlasnica restorana na plaži Forest.

„Ovde je vrlo mirno, ne dešava se mnogo toga. Ova dodatna aktivnost je definitivno pobudila malo uzbuđenja", rekla je za televiziju ABC.

Ovo nije prvi put da se misteriozni objekti nalaze na australijskim obalama.

Ogromna metalna kupola pronađena je 2023. na plaži na zapadu Australije, nadomak Perta, a iz Indije su potvrdili da je pripadala raketi koju je lansirala ta zemlja.

Objekat sličan kuglama iz Kvinslenda pronađen je i 2011. godine na udaljenoj poljani u Namibiji.

Stručnjaci su tada ocenili da je to verovatno bio rezervoar za gorivo ili rezervoar pod pritiskom koji sadrži hidrazin, vrlo reaktivnu supstancu.

Tada nije utvrđeno sa koje letelice je dospeo u Namibiju.

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(BBC News, 07.06.2026)

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