Norveška izbacila Brazil, Englezi preživeli dramu na 2.000 metara

BBC News pre 21 minuta

OLGA FEDOROVA/EPA/Shutterstock

Plavokosi div Erling Haland postigao je dva gola za veliko iznenađenje na Svetskom fudbalskom prvenstvu i eliminaciju Brazila, a njegov veliki prijatelj Džud Belingem imao je isti učinak i pomogao Engleskoj da preživi čuveni stadion Asteka.

Norveška je pobedila Brazil 2:1 u osmini finala Mundijala, dok je Engleska savladala jednog od domaćina turnira, ekipu Meksika 3:2 , izdržavši gotovo celo drugo poluvreme sa igračem manje.

Ove dve evropske reprezentacije će se u subotu, 11. jula od 23 sata (po srednjeevropskom vremenu) boriti za plasman među četiri najbolje.

Haland je imao samo četiri dodira unutar šesnaesterca u utakmici osmine finala protiv Brazila, ali je jednim od njih u 79. minutu doveo Norvežane u vođstvo.

Desetak minuta kasnije, 25-godišnji napadač je drugim golom, udarcem izvan šesnaesterca, pokazao zašto ga smatraju jednim od najubojitijih igrača današnjice.

Haland se tako izjednačio sa Francuzom Kilijanom Mbapeom i Argentincem Lionelom Mesijem na vrhu liste strelaca na Mundijalu - sva trojica po sedam golova.

Holandovim golovima Norveška je ostvarila istorijsku pobedu nad Južnoamerikancima u prvom učešću na svetskom prvenstvu od 1998. godine.

Brazilu ostaje žal za promašenim penalom Bruna Gimaraeša u prvom poluvremenu, a sve što su uspeli da urade je da pogode iz drugog penala (Nejmar) u poslednjim trenucima meća.

Slaba uteha za petostrukog šampiona sveta, kojem je ovo prva eliminacija sa svetskog prvenstva pre četvrtfinala još od 1990. godine.

Ekipa Stalea Solbakena sada je samo tri pobede udaljena od svetske titule, što ni najveći optimisti u Norveškoj nisu mogli ni da pretpostave.

Do kraja turnira nema lakih protivnika, naravno, a Engleska je prvi sledeći.

Ipak, sa Halandom u navali, Norvežani sada veruju da je sve moguće.

„On je celoj zemlji dao nadu i veru da mogu daleko da dogiraju na ovom takmičenju“, prokomentarisao je nekadašnji engleski napadač Vejn Runi na BBC Jedan.

Haland nosi Norvešku - bukvalno

IMAGN IMAGES via Reuters/James Lang

Haland zaista ima sjajan učinak na najvećem svetskom fudbalskom takmičenju - sedam golova u četiri utakmice.

Dvadesetpetogodišnji napadač je postigao dva gola protiv Iraka i Senegala u grupnoj fazi, a u meču protiv Francuske, selektor je odmarao i njega i još devet igrača, svesno žrtvujući poslednji meč u grupi (bilo je 1:4).

Ali izgleda da se to isplatilo, jer je Haland odlučio utakmicu protiv Obale Slonovače u osmini finala, a sada je sa dva gola rastužio ceo Brazil, zemlju koja je verovala da će ih italijanski selektor Karlo Anćeloti odvesti do šest titule prvaka sveta u istoriji.

Haland je postigao 62 gola u 54 seniorske reprezentativne utakmice - u proseku postižući gol svakih 71 minut.

Još impresivnije je to što je samo šest od tih golova bilo iz penala.

Napadač Mančester sitija je sada postigao gol u svakom od poslednjih 14 takmičarskih nastupa za Norvešku - 27 golova u toj seriji.

Moraćete da se vratite sve do oktobra 2024. da biste pronašli takmičarsku utakmicu u kojoj nije postigao gol za njegovu reprezentaciju - protiv Austrije u Ligi nacija.

REUTERS/Tuane Fernandes Neutešni navijači Brazila posle šokantne eliminacije sa svetskog prvenstva - prvi put još od 1990. godine, Brazil ide kući pre četvrtfinala

IMAGN IMAGES via Reuters/James Lang Rafinja teši uplakanog Nejmara

REUTERS/Tita Barros

Engleska izdržala sve

JOSE MENDEZ/EPA/Shutterstock Veliko slavlje fudbalera i navijača Engleske na čuvenom stadionu Asteka

Englezi su odigrali najbolje kad je najviše trebalo.

Pred više od 80.000 strastvenih navijača na stadionu Asteka, meksičkoj neosvojivoj tvrđavi, Engleska je pobedila domaćina 3:2 u dramatičnoj utakmici osmine finala.

Osim pet golova, od kojih je Belingem postigao dva, viđena je velika borba, na momente nealektrisana, a Englezi su od 54. minuta do kraja, što znači celo drugo poluvreme, igrali bez isključenog Džarela Kvanse.

U noći u kojoj fudbal pruža sve, a utakmica je odložena za sat vremena zbog jake oluje, ekipa Tomasa Tuhela je čak preživela crveni karton početkom drugog poluvremena, prikazavši jednu od najboljih partija pobeda poslednjih godina.

Meksiko je izgubio samo dve od 89 takmičarskih utakmica na stadionu Asteka, ali su Englezi hladnokrvno ušli u utakmicu i preuzeli kontrolu.

Džud Belingem je postigao dva gola u roku od 98 sekundi u prvom delu (36. i 38. minut), a golman Džordan Pikford spasao je Englesku u nekoliko navrata, pogotovo posle udaraca Raula Himeneza.

Ipak, Pikford mogao da spreči Hulijana Kinjonesa da postigne gol za Meksiko i ublaži prednost Engleza.

Očekivana meksička oluja u nastavku.

Nođeni frenetičnim navijanjem, Meksikanci su krenuli u ofanzivu, a ionako bučno navijanje se pojačalo kada je Kvansa isključen zbog snažnog starta nad Hesusom Galjardom.

Ali umesto izjednačenja, Engleska je ponovo imala dva gola prednosti.

Hari Kejn je pogodio sa bele tačke nakon što je golman Raul Rangel oborio Entonija Gordona.

Baš kada je Engleska pomislila da je uspostavila red na terenu, Kejn je skrivio penal u svom šesnaestercu saplevši Brajana Gutijereza, a Himenez je ponovo dao nadu Meksikancima.

Iako su igrali pod velikim pritiskom, Englezi su se odbranili, a 11 minuta sudijske nadoknade gotovo da niko od igrača u belim dresovima nije odlazio dalje od 25 metara od sopstvenog gola.

Bradley Collyer/PA Wire

Bradley Collyer/PA Wire

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(BBC News, 07.06.2026)