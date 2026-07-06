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Novi veliki ruski napad na Kijev, najmanje 20 mrtvih

U manje od nedelju dana Rusija je izvela dva velika napada na Kijev. U ovom udaru ispaljeno je 68 raketa i 351 dron, objavio je Zelenski.

BBC News pre 1 sat
ruski napad na kijev
SERGEY DOLZHENKO/EPA/Shutterstock

Drugi put u manje od nedelju dana, Rusija je gađala Kijev.

U napadu na ukrajinski glavni grad u noći 5. na 6. jul poginulo je najmanje 19 ljudi, prema najnovijim podacima ukrajinskih službi.

Najmanje 13 ljudi je poginulo u ukrajinskoj prestonici, a još šest u širem regionu Kijeva, kažu ukrajinski zvaničnici.

Više desetina je ranjeno, među njima petoro dece, rekao je Timur Tkačenko, visoki vojni zvaničnik grada.

Spasilačke ekipe tragaju za zarobljenima ispod ruševina na 20 različitih mesta u Kijevu.

Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo saopštilo je da je suočeno sa „ozbiljnim nedostatkom“ raketa presretača, što znači da nijedan od 23 balistička projektila, koje je Rusija ispalila na Kijev u noći između 5. i 6. jula, nije oboren.

Ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski objavio je da ukrajinska vojska bila uspešna u presretanju krstarećih raketa i dronova, ali ne i balističkih raketa.

U novom napadu, Rusija je ispalila 68 raketa i 351 udarni dron, napisao je na mreži Iksu.

Napad se dogodio uoči samita NATO-a u Turskoj, na kojem bi Zelenski trebalo da razgovara sa šefom Bele kuće Donaldom Trampom.

Pre nekoliko dana, u jednom od najvećih napada na Kijev od početka rata, poginulo je 30 ljudi, a više desetina ranjeno.

U novom napadu, ruske balističke rakete pogodile su nekoliko stambenih zgrada širom Kijeva, rekao je gradonačelnik Vitalij Kličko, dodajući da su požari izbili u nekim stambenim kompleksima.

Oštećena su i skladišta i garaže, rekao je on.

Na fotografijama iz Kijeva vide se ruševine i ugljenisani automobili širom grada.

Dan ranije, ukrajinske snage su pogodile veliki naftni terminal u severozapadnom ruskom gradu Sankt Peterburgu, objavio je Zelenski.

Ukrajinski predsednik je to opisao kao ključnu „infrastrukturu koja generiše prihod za finansiranje ruskog rata“.

Ukrajina tvrdi da je pogođena velika ruska pomorska baza u regionu.

Guverner Sankt Peterburga Aleksandar Beglov rekao je da je grad bio pod „masovnim“ napadom dronova, priznajući da je naftni terminal pogođen.

Rekao je i da nije bilo žrtava.

Ukrajina je poslednjih meseci intenzivirala napade dronovima dugog dometa na ključnu energetsku infrastrukturu Rusije, što je izazvalo nestašice goriva.

Kijev kaže da je skoro 43 odsto ruskih kapaciteta za rafiniranje nafte „onesposobljeno“.

BBC nije nezavisno potvrdio ovu cifru.

Ukrajina smatra da su ruska naftna i gasna postrojenja legitimne mete, jer se Moskva u velikoj meri oslanja na izvoz fosilnih goriva za finansiranje njene invazije koja je počela u februaru 2022. godine.

Posle nedavnih ukrajinskih napada na poluostrvo Krim, koje je Rusija anektirala 2014, i energetska postrojenja u drugim ruskim gradovima, šef Kremlja Vladimir Putin priznao je da je došlo do nestašica goriva u zemlji.

ruski napad na kijev
SERGEY DOLZHENKO/EPA/Shutterstock

Nekoliko sati uoči napada 5. jula, ukrajinski predsednik je upozorio da obaveštajni podaci sugerišu da će Kijev biti pod drugim talasom ruskih napada u nedelju dana.

U prethodnom ruskom napadu dronovima i raketama 2. jula uveče, desetine hiljada stanovnika je evakuisano u metro stanice širom grada, dok su se sirene za opasnost čule i u jutarnjim satima dan kasnije.

Najmanje 30 ljudi je tada poginulo, a Ukrajina je optužila Rusiju da namerno gađa civile.

Moskva je odgovorila da je ciljala vojne i energetske baze kao odmazdu za nedavne ukrajinske napade na elektrane i energetska postrojenja na ruskoj teritoriji.

Uoči NATO sastanka, Zelenski je pozvao saveznike da ne odlažu isporuku raketa dugog dometa koje bi trebalo da se koriste protiv Rusije.

„Svako odlaganje slanja raketa za našu protivvazdušnu odbranu znači gubitak života, a podstiče Rusiju da nastavi rat", napisao je na društvenoj mreži Iksu.

Apelovao je i na SAD da odobri Ukrajini licencu za proizvodnju odbrambenih raketa Patriot.

Rusija je pokrenula invaziju na Ukrajinu 2022.

Bilo je pokušaja da se upostavi primirje, ali se rat nastavlja.

Pogledajte fotografije iz Kijeva posle ruskog napada u noći između 5. i 6. jula

Spasilačke ekipe na merdevinama ulaze u porušenu zgradu
SERGEY DOLZHENKO/EPA/Shutterstock
Spasilac pridržava čoveka dok hodaju po ruševinama
Reuters
Devojčica gleda u kameru ispred porušenih zgrada
REUTERS/Valentyn Ogirenk
Trojica muškaraca u crvenim spasilačkim odelima iznosi na nosilima starijeg muškarca, oko njih su ruševine
REUTERS/Valentyn Ogirenko
Vatrogasac pridržava stariju ženu dok prolaze pored garavih automobila
REUTERS/Valentyn Ogirenko
Devojka drži telefon u ruci, a iza nje muškarc pridržava psa
REUTERS/Valentyn Ogirenko
Dvojica muškaraca u spasilačkim odelima
REUTERS/Valentyn Ogirenko
Vatra iznad zgrada
REUTERS/Vladyslav Sodel

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(BBC News, 07.06.2026)

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