Bošković (SRCE): Postupkom o zvučnom topu vlast pokušava da zatrpa svoje afere

Beta pre 1 sat

Član Predsedništva stranke Srbija centar, poslanik Petar Bošković ocenio je da je  postupak o zvučnom topu, koji je pokrenulo Više javno tužilaštvo, "bahato izbegavanje odgovornosti, uz bespotrebnu zloupotrebu tužilaštva".

"A da bi to bilo što uverljivije, da bi oni zatrpali sve što im se dešava sa Milićem, sa njihovim investicijama, sa Ekspom, oni tu ubacuju i njegovog ličnog ađutanta Đuru Jovanića (nekad Vučića), koji angažuje sad Vojno bezbednosnu agenciju i vojnu policiju", rekao je Bošković, u intervjuu za list Nova, napominjući da ni po jednom zakonu VBA i vojna policija nemaju šta tu da traže, jer nije reč o vojsci.

Govoreći o saslušanju predsednika stranke Zdravka Ponoša, istakao je da posebno zabrinjavajuće što tabloidi imaju inoformacije pre tužilaštva ocenivši to kao dokaz "sprege policije i medija".

"Vi imate apsurd da u suštini tabloid ima saopštenje, odnosno izjavu, pre samog tužioca. Deset minuta posle. Mislim da ni tužilac nije još pogledao ni ahrivirao to što radi, a to je već imao Informer. Sve se radi kako bi se narod uplašio", rekao je Bošković.

Govoreći o izborima, naveo je da "vlast, odnosno Vučić, neće dati bolje uslove, oni imaju dva osnovna manira, a to su laž i krađa".

"Oni čim progovore slažu, pa će posle da vide šta će da rade. Tako i ovo kod izbora - oni prvo kradu, pa će posle da vide kako će i šta će. Tako da, mi (opozicija) se zaista borimo za što bolje uslove, za podnošljivije. A da li će biti fer i slobodni? Ma kakvi", rekao je Bošković.

(Beta, 06.07.2026)

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