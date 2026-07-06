CLS: Beograd se nalazi pred potpunom obustavom gradskog prevoza

Beta pre 1 sat

 Centar za lokalnu samoupravu (CLS) saopštio je danas da je najveći konzorcijum privatnih prevoznika "BG bus prevoz" zapretio rukovodstvu grada Beograda da će uskoro obustaviti prevoz putnika ukoliko im se ne plate zaostala dugovanja u iznosu od 3,9 milijardi dinara.

Iz CLS-a su naveli da su došli u posed pisma koje je upućeno Sekretarijatu za javni prevoz i Kabinetu gradonačelnika, a u kojem prevoznici potvrđuju da im četiri meseca nije ništa plaćeno i da više ne postoje elementarne pretpostavke da nastave rad u Beogradu.

"Situacija je alarmantna, pogotovo imajući u vidu da su i najveći dobavljači GSP-a takođe upozorili rukovodstvo grada i ovog preduzeća da više neće moći da servisiraju vozila, ukoliko im se njihovi prethodni dugovi takođe ne regulišu", istakao je CLS u saopštenju.

Direktor CLS Nikola Jovanović rekao je da postoje naznake "savršene oluje" u Beogradu gde u septembru, kako je naveo, može sve da stane.

"Isključivi krivac za kritično stanje u javnom prevozu, ali i šire od toga, u javnim finansijama grada, jeste gradonačelnik Aleksandar Šapić, koji će na kraju zaista uspeti da Beograd dogura do paralize i bankrota", poručio je Jovanović.

(Beta, 06.07.2026)

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