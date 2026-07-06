Dekan Filozofskog u Nišu: „Nemamo zvaničnu informaciju o ukidanju budžetskih mesta na tri departmana“

Jovanović je rekao da je tu informaciju video u pojedinim medijima, a da će je potvrditi kada je bude zvanično dobio.

Prema pisanju lokalnih medija, u odluci Vlade o budžetskim kvotama za upis na fakultete, koja je objavljena u Službenom glasniku, pored tri pomenuta departmana Filozofskog fakulteta stavljena je zvezdica i opis da Vlada postupa u skladu sa svojom odlukom donetom 6. novembra prošle godine.

Vlada Srbije je u novembru 2025. donela odluku o osnivanju Fakulteta srpskih studija Univerziteta u Nišu.

Istom odlukom predviđeno da se departmani za istoriju, srbistiku i ruski jezik sa Filozofskog prebace na novoosnovani fakultet.

Filozofski fakultet u Nišu je 12. juna saopštio da je Upravni sud usvoji zahtev tog fakulteta za odlaganje izvršenja rešenja Ministarstva prosvete o izmeni radne dozvole Filozofskom fakultetu i za izdavanju radne dozvole Fakultetu srpskih studija u osnivanju (FSS).

Rešenjem Ministarstva prosvete, podsetili su, izbrisano je osam programa Filozofskog fakulteta departmana za srbistiku, ruski jezik i književnost i istoriju, a ti programi odobreni su Fakultetu srpskih studija.

Usvajanjem zahteva Filozofskog fakulteta, kazali su, stvoreni su uslovi da se do okončanja sudskih postupaka sve nastavne, ispitne, naučnoistraživačke i druge aktivnosti na Filozofskom fakultetu realizuju u redovnom režimu rada, u skladu sa akreditovanim studijskim programima i pravima studenata i zaposlenih.

Univerzitet u Nišu je 19. juna objavio konkurs za upis studenata u prvu godinu studijskih programa fakulteta tog univerziteta za novu školsku godinu, a konkursom nije predviđen upis studenata na novoosnovani Fakultet srpskih studija, dok je, kao i prethodnih godina, upis studenata na studije srpskog jezika, istorije i ruskog jezika i književnosti planiran na Filozofskom fakultetu.

Za razliku od prethodnih godina kada je konkurs objavljivan nakon odluke Vlade Srbije, ovog puta taj broj određen je prema mišljenju Senata Univerziteta, jer do objavljivanja konkursa, 19. juna, Vlada nije donela odluku o broju budžetskih mesta.

U konkursu se nalazi napomena da će - u slučaju da se broj studenata čije se školovanje finasira iz budžeta koji naknadno odredi Vlada razlikuje od broja koji je odredio Senat - fakulteti primeniti odluku Vlade.

Prema konkursu koji je objavio niški Univerzitet na departmanu za ruski jezik i književnost trebalo bi da bude osam budžetskih mesta i 12 samofinansirajućih, na departmanu za srpski jezik 30 budžetskih mesta i 20 samofinansirajućih i na departmanu za istoriju 30 budžetskih mesta i 20 samofinansirajućih.

Za studije istorije, po podacima Filozofskog fakulteta, prijavilo se 30 kandidata u prvom upisnom roku, za studije srbistike stiglo je sedam prijava, a za studije ruskoj jezika prijavila su se samo tri kandidata.