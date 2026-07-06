Još jednom crnogorskom novinaru, direktoru BIRN Vuku Marašu, zabranjen ulazak u Srbiju

Beta pre 3 sata

Crnogorski novinar i izvršni direktor BIRN (Balkanska istraživačka mreža) Crna Gora Vuk Maraš, kome je danas zabranjen ulazak u Srbiju, potvrdio je agenciji Beta da na aerodromu "Nikola Tesla" čeka proterivanje iz Srbije.

On je prethodno saopštio da mu je ranije danas, na proputovanju za Rim, policija na aerodromu uručila rešenje o zabrani ulaska u Srbiju i da veruje da je zabranu zaradio zbog kritika na račun slobode medija u Srbiji koje je javno iznosio u medijima u Crnoj Gori.

"Uručena mi je Odluka o odbijanju ulaska u Republiku Srbiju - i to tačka 4. - zaštitna mera udaljenja, mera bezbednosti proterivanja stranca, odnosno zabrana ulaska u Republiku Srbiju. U ovom trenutku čekam let za Podgoricu, u nekoj kancelariji policije , kako bi me deportovali", objavio je Maraš na Fejsbuku uz fotografiju odluke koja mu je uručena.

Maraš je naveo da su policajci koji su ga sklonili sa strane "da sačeka neke informacije, bili veoma ljubazni i profesionalni".

"Verujem da je ovo nastavak 'recipročnih mera' Beograda prema ljudima iz medijske zajednice u Crnoj Gori, te da sam ovu zabranu 'zaradio' zbog kritika na račun slobode medija u Srbiji koje sam javno iznosio u medijima u Crnoj Gori. I iza kojih naravno stojim stoprocentno", kazao je dugogodišnji građanski aktivista, sada izvršni direktor BIRN-a Crna Gora.

Ovo je druga zabrana ulaska novinarima i medijskim aktivistima iz Crne Gore u poslednjih nekoliko dana. Prošle sedmice je ulazak u Srbiju zabranjen novinaru i autoru emisije "Načisto" na TV Vijesti Petru Komneniću.

Maraš je ocenio da su "protiv propagande i medijskog trovanja potrebna institucionalna rešenja, koja imaju dugoročan efekat".

"Sa druge strane, odluke režima u Srbiji da uzvrate mere protiv onih koji se objektivno, profesionalno i nepristrasno bave svojim poslom prave još veću štetu, jer je evidentno da je velika panika kada se radi o bilo kome ko slobodno misli. Pošto zaista ne postoji paralelni univerzum u kojem ja mogu biti bilo kakva opasnost za državu Srbiju, ili bilo kojeg njenog stanovnika ili stanovnice, sa velikim zadovoljstvom ću ovo rešenje o zabrani ulaska procesuirati pred nadležnim sudom", kazao je Maraš.

"U međuvremenu , svi oni koji misle da će nas koji se borimo protiv korupcije i organizovanog kriminala da uplaše ili ućutkaju na ovaj način, moraju da razumeju da to nije pošlo za rukom ni starom režimu u Crnoj Gori, koji se protiv nas obračunavao takođe preko Informera i sličnih, pa neće ni bilo kome drugom. Navikli smo na ovo, bez brige. Energije ne fali, a ni kuraži", naveo je Maraš u objavi na Fejsbuku.

Vlasti Srbije su prošle nedelje izrekle zabranu ulaska u zemlju crnogorskom novinaru crnogorskih TV Vijesti Petru Komneniću. Komnenić je naveo da mu je po izlasku iz Srbije na granici rečeno da mu je ubuduće zabranjen ulazak.

Zabrane ulaska državljana Crne Gore u Srbiju su usledile nakon što je vlasniku i glavnom uredniku Informera Draganu Vučićeviću 26. juna zabranjen ulazak u Crnu Goru. On je prethodno u više navrata izrekao niz uvreda i mrziteljskih poruka na račun države Crne Gore, njenih institucija, karakterišući ih, između ostalog, "antisrpskim" i "ustaškim" i optužujući ih za direktno ugrožavanje života (predsednika Srbije) Aleksandra Vučića.

Krajem maja, po odluci Regulatornog tela za medije u Crnoj Gori, emitovanje programa televizije Informer iz Srbije ograničeno je na šest meseci uz obrazloženje da je sadržaj na tom mediju vređao dostojanstvo crnogorskog naroda, negirao crnogorski nacionalni identitet, podsticao govor mržnje i diskriminaciju, kao i da je vređao dostojanstvo građana i institucija Crne Gore.

MUP Srbije nije zvanično i javno obrazložio odluke o zabrani, dok je Vučić je u subotu izjavio da su nadležni državni organi reagovali "recipročno u skladu sa činjenicom da država mora da reaguje na neprijateljske akte prema svojim državljanima" i da mu je krivo što Crna Gora nastavlja sa praksom zabrane ulaska državljanima Srbije.

Ni sa crnogorske strane nije bilo javnog, zvaničnog obrazloženja odluke od strane nadležnih organa o zabrani ulaska Vučićeviću u Crnu Goru. Tek kada je Komneniću uskraćen ulazak u Srbiju, oglasio se crnogorski premijer Milojko Spajić i saopštio da je vlasniku Informera zabranjen ulazak jer "kontinuirano vređa Crnu Goru, njene građane i funkcionere".

Naglasio je da se "ne može govoriti o stvarnom reciprocitetu niti stavljati u istu ravan Komnenićev novinarski rad i delovanje Dragana J. Vučićevića".

Većina reakcija problematizovala je arbitrarnost odluka, nedostatak obrazloženja i političku zloupotrebu bezbednosnih mera, te da je posebno sporno što su na udaru novinari i medijski aktivisti iz Crne Gore.

(Beta, 06.07.2026)