Pogrebna povorka sa telom bivšeg vrhovnog vođe Irana krenula ulicama Teherana

Beta pre 1 sat

Pogrebna povorka sa telom bivšeg Vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hameneija, krenula je danas ulicama Teherana, u okviru višednevne ceremonije sahrane.

Kovčeg sa Hameneijevim telom prekriven zastavom Islamske Republike Iran biće prevezen kroz grad kamionom, zajedno sa posmrtnim ostacima članova njegove porodice, koji su poginuli 28. februara, na samom početku rata Irana sa Izraelom i SAD.

Kovčezi će proći ulicama Teherana na putu do međunarodnog aerodroma Mehrabad.

Hameneijevo telo će zatim otputovati u Kom, zatim u Nadžaf u Iraku, a u četvrtak će stići u Mešhed na severoistoku Irana, gde će biti sahranjeno.

Iranska teokratija planira da veliki broj ljudi prisustvuje ceremoniji širom grada, kako bi pokazala veliku podršku naroda vlastima.

Iranska državna televizija je izvestila da je povorka krenula.

Vlasti su zatvorile ulice i vazdušni prostor, a svakodnevni život je stao.

Pregovori Teherana i Vašingtona o potpunom otvaranju Hormuskog moreuza, obustavljanju iranskog nuklearnog programa i trajnom okončanju rata i dalje su u toku, a punim intenzitetom nastaviće se posle Hameneijeve sahrane.

(Beta, 06.07.2026)