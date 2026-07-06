Pogrebna povorka sa telom bivšeg Vrhovnog vođe Irana krenula ulicama Teherana

Beta pre 1 sat

Pogrebna povorka sa telom bivšeg Vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hameneija, krenula je danas ulicama Teherana, u okviru višednevne ceremonije sahrane.

Kovčeg sa Hameneijevim telom prekriven zastavom Islamske Republike Iran biće prevezen kroz grad kamionom, zajedno sa posmrtnim ostacima članova njegove porodice, koji su poginuli 28. februara, na samom početku rata Irana sa Izraelom i SAD.

Kovčezi će proći ulicama Teherana na putu do međunarodnog aerodroma Mehrabad.

Hameneijevo telo će zatim otputovati u Kom, zatim u Nadžaf u Iraku, a u četvrtak će stići u Mešhed na severoistoku Irana, gde će biti sahranjeno.

Iranska teokratija planira da veliki broj ljudi prisustvuje ceremoniji širom grada, kako bi pokazala veliku podršku naroda vlastima.

Iranska državna televizija je izvestila da je povorka krenula.

Vlasti su zatvorile ulice i vazdušni prostor, a svakodnevni život je stao.

Pregovori Teherana i Vašingtona o potpunom otvaranju Hormuskog moreuza, obustavljanju iranskog nuklearnog programa i trajnom okončanju rata i dalje su u toku, a punim intenzitetom nastaviće se posle Hameneijeve sahrane.

(Beta, 06.07.2026)

Povezane vesti »

Pogrebna povorka sa telom bivšeg Vrhovnog vođe Irana krenula ulicama Teherana

Pogrebna povorka sa telom bivšeg Vrhovnog vođe Irana krenula ulicama Teherana

N1 Info pre 8 minuta
Pogrebna povorka sa telom bivšeg Vrhovnog vođe Irana krenula ulicama Teherana

Pogrebna povorka sa telom bivšeg Vrhovnog vođe Irana krenula ulicama Teherana

Serbian News Media pre 1 sat
Pogrebna povorka sa telom bivšeg vrhovnog vođe Irana krenula ulicama Teherana

Pogrebna povorka sa telom bivšeg vrhovnog vođe Irana krenula ulicama Teherana

Nova pre 1 sat
Pogrebna povorka sa telom bivšeg Vrhovnog vođe Irana krenula ulicama Teherana

Pogrebna povorka sa telom bivšeg Vrhovnog vođe Irana krenula ulicama Teherana

Radio sto plus pre 1 sat
„Svakodnevni život stao“: Pogrebna povorka sa telom bivšeg Vrhovnog vođe Irana krenula ulicama Teherana

„Svakodnevni život stao“: Pogrebna povorka sa telom bivšeg Vrhovnog vođe Irana krenula ulicama Teherana

Danas pre 1 sat
Pogrebna povorka sa telom bivšeg Vrhovnog vođe Irana krenula ulicama Teherana

Pogrebna povorka sa telom bivšeg Vrhovnog vođe Irana krenula ulicama Teherana

Pravo u centar pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

IranIzraelTeheran

Društvo, najnovije vesti »

Dekan Filozofskog u Nišu: Nemamo zvaničnu informaciju o ukidanju budžetskih mesta na tri departmana

Dekan Filozofskog u Nišu: Nemamo zvaničnu informaciju o ukidanju budžetskih mesta na tri departmana

N1 Info pre 23 minuta
Bošković: Postupkom o zvučnom topu vlast pokušava da zatrpa svoje afere

Bošković: Postupkom o zvučnom topu vlast pokušava da zatrpa svoje afere

N1 Info pre 57 minuta
Dekan Filozofskog u Nišu: Nemamo zvaničnu informaciju o ukidanju budžetskih mesta na tri departmana

Dekan Filozofskog u Nišu: Nemamo zvaničnu informaciju o ukidanju budžetskih mesta na tri departmana

Beta pre 23 minuta
Naslovne strane za ponedeljak, 6. jul, 2026. godine

Naslovne strane za ponedeljak, 6. jul, 2026. godine

Beta pre 33 minuta
Naslovne strane za ponedeljak, 6. jul, 2026. godine

Naslovne strane za ponedeljak, 6. jul, 2026. godine

Serbian News Media pre 32 minuta