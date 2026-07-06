SRCE: Odluka o izbacivanju Strele doneta zbog sukoba interesnih klanova u vrhu režima

Beta pre 50 minuta

Opoziciona stranka Srbija centar (SRCE) ocenila je danas da je odluka o raskidu ugovora sa privatnim prevoznikom "Strela" iz Obrenovca o javnom gradskom autobuskom prevozu u Beogradu posledica sukoba "interesnih klanova u vrhu režima", a ne zbog brige za javni prevoz ili radnike.

"Današnji sastanak predsednika Aleksandra Vučića sa zaposlenima u GSP i najavljeni raskid ugovora sa Strelom iz Obrenovca predstavljaju ogoljeni dokaz unutarstranačkog rata i potpunog raspada sistema unutar Srpske napredne stranke", piše u saopštenju.

Predsednik sindikata Gradsko saobraćajnog preduzeća (GSP) Centar u Beogradu Ivan Banković je ranije kazao da je na današnjem sastanku s Vučićem odlučeno da će partnerstvo sa Strelom biti obustavljeno, te da će Ministarstvo privrede da povuče saglasnost i tako će Grad Beograd izgubiti saglasnost za realizaciju tog javno-privatnog partnerstva.

"O dubini ovog unutarstranačkog raskola najbolje svedoči činjenica da Aleksandar Šapić (gradonačelnik Beograda) danas nije smeo ni da se pojavi na sastanku (Vučića) sa sindikalcima GSP. Njegovo odsustvo je jasan signal da je privremeno izgubio u borbi za kontrolu nad beogradskim budžetom i javnim prevozom, dok je Vučić bio prinuđen da lično interveniše kako bi sprečio potpuni kolaps javnog prevoza, ali i poslao poruku ko zapravo kontroliše finansijske tokove i Beograd", piše SRCE.

Navedeno je da Vučić nema nikakav zakonski niti ustavni osnov da odlučuje o raskidima ugovora u ime Grada Beograda.

Pravno gledano, kako se dodaje, odluke o javno-privatnim partnerstvima i ugovorima sa prevoznicima kao što su Strela i Lasta isključivo su u nadležnosti Gradske uprave, Sekretarijata za javni prevoz, Gradskog veća i Skupštine Grada Beograda, na čijem je čelu Šapić.

"Politička realnost i unutarstranačka dinamika u SNS funkcionišu mimo zakona, pa Vučić donosi ove odluke isključivo na osnovu svoje neformalne pozicije apsolutnog šefa vladajuće stranke i države, dok su gradski organi svedeni na nivo pukih izvršilaca njegovih naloga", navedeno je u saopštenju.

Ugovor sa konzorcijumom privatnika koji čine Strela i Lasta, tehnički će, ocenjuje SRCE, morati da prođe kroz papire gradskih službi kako bi se formalizovao.

"Današnjim sastankom jasno stavljeno do znanja da se sudbina Beograda ne kroji u Starom dvoru (u Skupštini Grada), već na Andrićevom vencu (gde je sedište prtedsednika Srbije). A sve to će, naravno, da plate građani Beograda", piše SRCE.

(Beta, 06.07.2026)

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