SRCE: Oslobađanje Veselina Milića je legalizacija policijskog saučesništva u zločinima

Beta pre 1 sat

Stranka Srbija centar (SRCE) ocenila je da je ukidanje pritvora bivšem šefu beogradske policije Veselinu Miliću, "legalizacija policijskog saučesništva u zločinima".

"Puštanje na slobodu visokog policijskog funkcionera osumnjičenog za neprijavljivanje svirepog ubistva i prikrivanje tragova ne predstavlja ništa drugo nego još jednu kapitulaciju pravosuđa pred vrhom Vučićeve partijske države i moćnicima iz bezbednosnih struktura", naveli su oni.

Srce je zatražilo da se ta odluka povuče i da se preispita odgovornost sudija koje su Miliću "otvorile vrata" Centralnog zatvora.

"Ako je Milić prećutao i nije prijavio brutalno ubistvo čoveka, čije je telo kasnije pronađeno zabetonirano u buretu, i za to bio nagrađen branjenjem sa slobode, poslata je jasna poruka - zakon važi samo za obične građane, dok su visoki funkcioneri policije amnestirani od odgovornosti za najteža krivična dela", piše u saopštenju.

Veće Višeg suda u Beogradu je ukinulo pritvor smenjenom šefu beogradske policije Veselinu Miliću, osumnjičenim da nije prijavio ubistvo Aleksandra Nešovića - Baje u Restoranu "27" na beogradsklom Senjaku 12. maja.

Kako piše nedeljnik Radar na svom sajtu, od danas u daljem toku postupka Milić će se braniti sa slobode, jer je Veće višeg suda utvrdilo da su prestali svi zakonski osnovi za pritvor.

Odluka veća je, nako navode, odmah sprovedena i Milić je napustio Centralni zatvor u Beogradu.

Miliću je 15. maja kao osumnjičenom određen pritvor za dva krivična dela - pomoć počiniocu posle izvršenog krivičnog dela, odnosno da je navodno pomogao Saši Vukoviću Bosketu, osumnjičenom za neposrednog izvršioca ubistva Nešovića, da prikrije dokaze, kao i za krivično delo neprijavljivanja zločina.

(Beta, 06.07.2026)