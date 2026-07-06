Studenti Filozofskog u Nišu: Brisanje budžetskih mesta direktno kršenje mere Upravnog suda

Podsetili su da je Upravni sud privremenom merom suspendovao spornu odluka Ministarstva prosvete od 6. novembra 2025. godine.

"Ignorisanjem privremene mere Upravnog suda, Vlada Srbije poslala je jasnu poruku da za nju odluke pravosudnih organa ove zemlje nisu obavezujuće", istakli su studenti u saopštenju koje je podeljeno na društvenim mrežama.

Prema njihovim rečima, ukidanje budžetskih mesta za ključne društveno-humanističke discipline u Nišu, čak i nakon postavljanja privremene mere redstavlja direktan udar na autonomiju Univerziteta i pravo akademske zajednice da sama uređuje svoju delatnost, što joj je zagarantovano zakonima i Ustavom.

"Poručujemo donosiocima ovakve odluke da pravno bezakonje neće proći u tišini. Nećemo dozvoliti da niški studenti i profesori budu žrtve političkih igara", naglasili su studenti Filozofskog fakulteta.

Oni su kazali da zahtevaju momentano poštovanje privremene mere Upravnog suda i usklađivanje Vladine odluke o broju budžetskih mesta sa realnim akreditovanim kapacitetima Filozofskog fakulteta.

Zahtevaju, dodali su, odobravanje svih predviđenih budžetskih mesta Filozofskom fakultetu za akademsku 2026/27. godinu, uključujući i dipertman za istoriju, ruski jezik i književnost i srbistiku, i prekid svakog pritiska na autonomiju Filozofskog fakulteta od strane Ministarstva prosvete.

Vlada Srbije je u novembru 2025. donela odluku o osnivanju Fakulteta srpskih studija Univerziteta u Nišu.

Istom odlukom predviđeno je da se departmani za istoriju, srbistiku i ruski jezik sa Filozofskog prebace na novoosnovani fakultet.

Upravni sud je u prvoj polovini juna usvoji zahtev Filozofskog fakulteta za odlaganje izvršenja rešenja Ministarstva prosvete o izmeni radne dozvole Filozofskom fakultetu i za izdavanju radne dozvole Fakultetu srpskih studija u osnivanju (FSS).

Usvajanjem zahteva Filozofskog fakulteta, rečeno je u toj visokoškolskoj ustanovi, stvoreni su uslovi da se do okončanja sudskih postupaka sve nastavne, ispitne, naučnoistraživačke i druge aktivnosti na Filozofskom fakultetu realizuju u redovnom režimu rada, u skladu sa akreditovanim studijskim programima i pravima studenata i zaposlenih.

Prema konkursu koji je objavio niški Univerzitet na departmanu za ruski jezik i književnost trebalo bi da bude osam budžetskih mesta i 12 samofinansirajućih, na departmanu za srpski jezik 30 budžetskih mesta i 20 samofinansirajućih i na departmanu za istoriju 30 budžetskih mesta i 20 samofinansirajućih.

Za studije istorije, po podacima Filozofskog fakulteta, prijavilo se 30 kandidata u prvom upisnom roku, za studije srbistike stiglo je sedam prijava, a za studije ruskoj jezika prijavila su se samo tri kandidata.