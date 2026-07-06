Vukanović odbio poziv ostatka opozicije u RS da povuče kandidaturu za člana Predsedništva BiH

"Pre pola godine sam poručio da se o mom povlačenju ne pregovara, jer mi ne menjamo stavove i mišljenja na dnevnom nivou i da narod mora imati iskrenu opciju za glasanje, koja nije kontrolisana iz Banjice (u Beogradu) i drugih cenatra moći", napisao je Vukanović na svom blogu.

Nakon što je lider PSS-a Draško Stanivuković sinoć izjavio da odustaje od kandidature za predsednika RS i da će njegov PSS podržati kandidate SDS-a za predsednika RS Branka Blanušu za predsednika RS i Božovića za člana Predsedništva BiH, Vukanović je ocenio da je Stanivuković to trebalo da uradi pre dva meseca.

"Pre dva meseca, na jedinom sastanku lidera četiri stranke u hotelu 'Bosna', predložio sam Drašku Stanivukoviću da se povuče i odustane od kandidature za predsednika RS, da podrži Branka Blanušu, dok još nije bio potrošen, isceđen i kompromitovan dvomesečnim mrcvarenjem i lažnim pregovorima", naveo je on.

Prema njegovim rečima, da ga je Stanivuković tada podržao poslušao, a ne sinoć odustao od kandidature, noć pred prijavu kandidata Centralnoj izbornoj komisiji BiH (CIK) za inokosne funkcije, “sve bi imalo smisla, narod ne bi bio razočaran i postojale bi velike šanse za pobedu.

"Ovako Pontije Pilat, kako ga je dobro nazvao (gradonačelnik Bijeljine) Ljubiša Petrović, u zadnji čas pokušava da odglumi dobricu, kad je obavio posao diskreditacije Branka Blanuše, razaranja SDS i opozicije, uz pomoć (Darko) Babalja, Božovića i sarajevske 'ćaci' BBB ekipe SDS-a", naveo je Vukanović.

Ocenio je da Stanivukovićevo odustajanje od kandidature za predsednika RS "ima jasan cilj", odnosno da, u kako je kazao, zadnji čas popravi poljuljani rejting, a da se, s druge strane, on (Vukanović) pukuša predsatviti kao "crna ovca" koja ruši lažno jedinstvo opozicije.

"Sve je usmereno sa ciljem da se pokušam kompromitovati u narodu, jer je i 'ćaci vlast' i 'ćaci' lažnu kontrolisanu opoziciju strah da neko slobodan pomrsi njihove račune i tajne dogovore, oslobodi narod i institucije teških lanac i okova", napisao je Vukanović.

Smatra da je kandidatura Marinka Božovića za srpskog člana Predsedništva BiH naređena iz Beograda, samo da bi se naudilo njemu i pomoglo kandidatu vladajuće koalicije za tu funkciju Željki Cvijanović.