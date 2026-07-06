130.000 evra za garsonjeru od 26 kvadrata: Oglas sa Dorćola podelio Srbiju, da li se danas plaća stan ili adresa? (video)

Blic pre 7 minuta
130.000 evra za garsonjeru od 26 kvadrata: Oglas sa Dorćola podelio Srbiju, da li se danas plaća stan ili adresa? (video)
Garsonjera od 26 kvadrata na Dorćolu ponuđena je za 130.000 evra, što izaziva brojne reakcije na mrežama Kvadrat stana na ovoj lokaciji košta oko 5.000 evra, što je cena karakteristična za najskuplje evropske gradove Da li biste za garsonjeru od svega 26 kvadrata izdvojili čak 130.000 evra? To znači da jedan kvadrat košta oko 5.000 evra, što je cena koja je do pre nekoliko godina bila rezervisana za najskuplje evropske gradove. Upravo takav oglas za stan na Dorćolu
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130.000 evra za garsonjeru od 26 kvadrata: Oglas sa Dorćola podelio Srbiju, da li se danas plaća stan ili adresa? (video)

130.000 evra za garsonjeru od 26 kvadrata: Oglas sa Dorćola podelio Srbiju, da li se danas plaća stan ili adresa? (video)

Blic pre 7 minuta