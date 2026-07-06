"Bila sam memljiva, smrdljiva": One su lečene alkoholičare, među njima ima i profesorki i psihološkinja, evo kako su ušle, ali i izašle iz pakla

Blic pre 12 minuta
"Bila sam memljiva, smrdljiva": One su lečene alkoholičare, među njima ima i profesorki i psihološkinja, evo kako su ušle, ali…

Statistike pokazuju da sve više žena, uključujući i veoma mlade devojčice, ulazi u začarani krug alkoholizma, često zbog psiholoških problema i trauma.

Alkohol, koji isprva deluje kao uteha, vremenom potpuno preuzima kontrolu i vodi do socijalne izolacije i ozbiljnih zdravstvenih posledica. "Bežala sam od sebe, od svojih potreba, od bliskosti, od odgovornosti... Sve se to umnožavalo i na kraju sam bežala od suštine života". Tim rečima je nekadašnja univerzitetska profesorka i lečena alkoholičarka, Ana Vlajković, započela svoju ispovest. Njena priča, iako duboko lična, zapravo je ogledalo sudbine hiljada žena u
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