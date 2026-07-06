Brinula se kako će ga njeni roditelji prihvatiti: Evo ko je Filippo Testa, muž Tamare Kalinić, jedan je od najuticajnijih ljudi…

Filippo Testa je uspešan italijanski modni menadžer, poznat po radu u luksuznoj modnoj industriji i povezan je sa brendom Balmain.

Testa je sarađivao sa vodećim svetskim modnim kućama i često prisustvuje najvažnijim modnim događajima u Parizu i Milanu. Venčanje najuspešnije srpske influenserke Tamare Kalinić i Filipa Teste u Vili Pizzo na jezeru Komo u Italiji privuklo je veliku pažnju javnosti, ali je u fokusu mnogih ostao njen izabranik — čovek koji iz senke vodi ključne poslovne procese u svetskoj modnoj industriji. Dok Tamara godinama gradi uspešnu karijeru pred kamerama i deli svoj život