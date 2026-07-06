Divljanje na putevima u Nišu: Sa 2,70 promila sleteo i pokosio drvo, policija zaustavila nadrogirane vozače "folksvagena", evo koliko je kažnjeno za vikend!

Blic pre 4 sati
Divljanje na putevima u Nišu: Sa 2,70 promila sleteo i pokosio drvo, policija zaustavila nadrogirane vozače "folksvagena", evo…

Tokom vikenda u Nišu, iz saobraćaja je isključeno 40 vozača zbog alkohola i dva zbog psihoaktivnih supstanci.

Dva vozača 'pežoa' uhvaćena su sa visokim koncentracijama alkohola u krvi, a protiv njih su podnete prijave za nasilničku vožnju. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, u kontroli tokom vikenda, isključili su iz saobraćaja 40 vozača koji su upravljali vozilom pod dejstvom alkohola i dvojicu pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. - Saobraćajna policija u Niškoj Banji zaustavila je vozača „pežoa“ (35) koji je vozio sa 2,52 promila alkohola u organizmu,
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