(Foto, video) Jak pljusak u Beogradu! RHMZ se ponovo oglasio: Evo kakvo nas vreme čeka do kraja dana, a kada sledi preokret

Blic pre 1 sat
(Foto, video) Jak pljusak u Beogradu! RHMZ se ponovo oglasio: Evo kakvo nas vreme čeka do kraja dana, a kada sledi preokret

Kiša je zabeležena u centralnim delovima grada RHMZ prognozira promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima za naredne dane Beograd je u popodnevnim časovima pogodio pljusak, baš kako je i Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) najavio u najnovijoj prognozi.

Prema najavama RHMZ kasno posle podne biće promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. "Ponegde se očekuju kratkotrajna kiša i pljuskovi", navodi se u najavi. Narednih dana očekuje nas umereno oblačno vreme sa sunčanim intervalima. "Sutra će biti malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuje se u brdsko-planinskim predelima jugozapadne, južne i jugoistočne Srbije. Vetar slab i umeren, na istoku Srbije
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