Majstori za klime otkrili najveće greške: "Ovo nikako ne radite", potražnja eksplodirala, a evo koliko sada košta ugradnja

Blic pre 1 sat
Majstori za klime otkrili najveće greške: "Ovo nikako ne radite", potražnja eksplodirala, a evo koliko sada košta ugradnja
Klima-uređaji su postali neophodni zbog visokih letnjih temperatura, a čekanje na ugradnju traje i do tri nedelje Cene zavise od modela i složenosti ugradnje, a kvalitetni uređaji se mogu naći za 500 do 600 evra Sa dolaskom letnjih temperatura koje prelaze 35 stepeni, klima-uređaji su u Srbiji i regionu prestali da budu luksuz i postali apsolutna nužnost. Majstori imaju pune ruke posla, telefoni ne prestaju da zvone još od aprila, a na ugradnju se trenutno čeka i
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