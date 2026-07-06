(Mapa) Niz dana sa pljuskovima, a onda stiže i hladni front. Vremenska prognoza za vikend vam se tek neće dopasti, ali ima jedna dobra vest.

Od srede sledi prolazno naoblačenje sa povremenim pljuskovima, posebno u brdsko-planinskim krajevima, dok će četvrtak i petak biti pretežno sunčani Za vikend i sledeću nedelju promenljivo oblačno vreme, bez jačeg otopljenja, maksimalne temperature uglavnom između 24 i 31 stepen Celzijusa Danas se do kraja dana u Srbiji očekuje promenlјivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima. Sredinom dana i posle podne mestimično se očekuju kratkotrajna kiša i lokalni plјuskovi