Na ruci sija pravo bogatstvo: Pogledajte kako izgledaju burme Tamare Kalinić i bogatog Italijana, imaju i posebnu posvetu

Blic pre 1 sat
Na ruci sija pravo bogatstvo: Pogledajte kako izgledaju burme Tamare Kalinić i bogatog Italijana, imaju i posebnu posvetu

Tamarin prsten je bio modernog, zakrivljenog oblika sa dijamantima i potpisom Filippa, dok je Filippo izabrao klasičnu burmu od žutog zlata sa njenim potpisom na ćirilici.

Tamara je do oltara stigla u pratnji oca, a emotivan trenutak dodatno su uveličali hor i očev zagrljaj Filippu. Najpoznatijia modna influenserka sa naših prostora, Tamara Kalinić, izgovorila je sudbonosno “da” svom dugogodišnjem partneru Filippu Testi. Mi smo sada došli u posed burmi koje su specijalno rađene za njih. Naime, Tamara Kalinić se odlučila za modernu burmu zakrivljenog oblika sa dijamantima. Ovakav dizajn se savršeno uklapa uz verenički prsten sa
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