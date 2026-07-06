Naočigled policajaca bacio drogu: Uhapšen Novosađanin zbog pola kilograma marihuane

U njegovom stanu pronađeno je oko 550 grama marihuane, manja količina kokaina i novac za koji se sumnja da potiče od prodaje narkotika Ž.

M. je u prisustvu policije odbacio paketić sa oko 95 grama marihuane i vagu za precizno merenje Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili su Ž. M. (31) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Pretresom stana u kojem osumnjičeni boravi, policija je pronašla oko 550 grama marihuane, manju količinu kokaina i novac za koji se sumnja da potiče od prodaje