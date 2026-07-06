Promena starosne granice za nabavku oružja: Dačić o novom zakonu o oružju i municiji: "u Srbiji registrovano 508.999 komada"

Blic pre 4 sati
Promena starosne granice za nabavku oružja: Dačić o novom zakonu o oružju i municiji: "u Srbiji registrovano 508.999 komada"…
Predviđena je uspostava centralizovanog informacionog sistema za praćenje i identifikaciju vatrenog oružja u vlasništvu građana i pravnih lica Legalizacija neregistrovanog oružja biće omogućena kroz periodične akcije i posebni tromesečni rok nakon stupanja zakona na snagu Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je danas da novi Predlog zakona o oružju i municiji na sistematičan i sveobuhvatan način uređuje oblast oružja i municije u
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Dačić: U Srbiji u aktivnom posedu 508.999 komada registrovanog oružja

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Dačić: Novi zakon na sveobuhvatan način uređuje oblast oružja i municije; U Srbiji 508.999 registrovanih komada oružja

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U Srbiji u aktivnom posedu 508.999 komada registrovanog oružja

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