Promena starosne granice za nabavku oružja: Dačić o novom zakonu o oružju i municiji: "u Srbiji registrovano 508.999 komada"…

Predviđena je uspostava centralizovanog informacionog sistema za praćenje i identifikaciju vatrenog oružja u vlasništvu građana i pravnih lica Legalizacija neregistrovanog oružja biće omogućena kroz periodične akcije i posebni tromesečni rok nakon stupanja zakona na snagu Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je danas da novi Predlog zakona o oružju i municiji na sistematičan i sveobuhvatan način uređuje oblast oružja i municije u