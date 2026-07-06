Smračilo se nebo u Beogradu, RHMZ izdao upozorenje! U narednih sat, dva spremite se za pljuskove i grmljavinu, evo gde je već počelo

Blic pre 38 minuta
Smračilo se nebo u Beogradu, RHMZ izdao upozorenje! U narednih sat, dva spremite se za pljuskove i grmljavinu, evo gde je već…
RHMZ je izdao najavu kratkotrajne kiše i pljuskova sa grmljavinom za pojedine delove Beograda Na Novom Beogradu već pada jaka kiša, duva vetar i čuje se grmljavina U Beogradu se smračilo usred bela dana, a prema najnovijoj najavi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) u pojedinim delovima Beograda u narednih sat, dva vremena doći do kratkotrajne kiša ili plјusaka sa grmlјavinom. Ovo je najnovija objava RHMZ izdata u u 13.40 sati. Kako nam javljaju čitaoci, na
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