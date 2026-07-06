Svetska ekskluziva Naomi Kembel na venčanju Tamare Kalinić: Zajedno plesale do kasno u noć

Nakon emotivne ceremonije usledila je glamurozna zabava sa poznatim svetskim hitovima koju su "začinile" Tamara i Naomi zajedničkim plesom.

Atmosfera tokom večeri bila je izuzetno energična i spontana. Venčanje Tamare Kalinić i Filippa Teste na jezeru Komo imalo je sve elemente svetskog glamura, ali jedan detalj posebno je privukao pažnju. Među brojnim zvanicama iz modne industrije, sveta luksuza, biznisa i međunarodnog jet-seta, ceremoniji, a kasnije i velikom slavlju, prisustvovala je i Naomi Kembel. Legendarna manekenka, modna ikona i jedna od najuticajnijih žena u istoriji modne industrije, bila je