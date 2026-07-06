"Tada je Jugoslavija ispisala istoriju": Dačić šefu Interpola pokazao eksluzivni poklon: "Dobio sam je u Montevideu" (foto)

Dačić je Urkizu pokazao repliku lopte sa prvog Svetskog prvenstva u fudbalu 1930. godine iz Urugvaja Veče je proteklo uz konstruktivne razgovore Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić priredio je svečanu večeru u čast generalnog sekretara Interpola Valdesija Urkiza, koji boravi u zvaničnoj poseti Srbiji. "A za kraj večeri, jedan raritet. Iskoristio sam priliku da svom uvaženom gostu pokažem nešto zaista ekskluzivno - repliku legendarne lopte