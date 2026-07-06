Honorari članova komisija: Za čitanje šest projekata u Ražnju 7.000, a u Ljuboviji 50.000 dinara

Cenzolovka pre 39 minuta
Honorari članova komisija: Za čitanje šest projekata u Ražnju 7.000, a u Ljuboviji 50.000 dinara

Honorari članova komisija koji su ocenjivali prijave pristigle na konkursima za projektno sufinansiranje medijskih sadržaja u Srbiji i ove godine su bili neujednačeni, bez obzira na to koliko su posla imali, odnosno koliko su projekata morali da čitaju i boduju. Raspon se ove godine kretao od 5.000 do 70.000 dinara, a potrošeno je za ovu svrhu najmanje 9,6 miliona do sada.

Najveći iznos honorara je bio za komisiju u okviru konkursa Ministarstva informisanja i telekomunikacija za internet medije, čiji su članovi imali zadatak da boduju i najveći broj projekata – 298 za 70.000 dinara. Najviše projekata bilo je potom na konkursu Ministarstva za sadržaje na jezicima nacionalnih manjina – 223, a honorar članova komisije bio je 60.000 dinara. Honorar od 50.000 dinara bio je najčešći na ovogodišnjim konkursima, a za taj novac u Vojvodini za
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