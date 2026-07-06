Rade Đurić: I ovakav REM je bolji nego da ga uopšte nema

Cenzolovka pre 33 minuta
Rade Đurić: I ovakav REM je bolji nego da ga uopšte nema

Pravnik Nezavisnog udruženja novinara Srbije (NUNS) Rade Đurić ocenio je u N1 Studio lajvu da je formiranje Saveta REM neophodno posle godinu i po dana institucionalnog vakuuma, ali je izrazio sumnju u nezavisnost procesa izbora članova.

Komentarišući izjavu potpredsednice Skupštine Srbije i predsednice skupštinskog odbora za evropske integracije Srbije Elvire Kovač da je očigledno da postoji politička volja i dogovor da ove nedelje imamo Savet REM, Đurić navodi da to pokazuje da postoji određeni interes da se REM ovakav kakav je uspostavi, što jasno govori o tome kako će glasati Narodna skupština i šta možemo da očekujemo u nekim budućim koracima. „Najgora stvar od svega je što vi sve te odluke i
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