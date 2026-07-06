Mundijal (25. dan): Haland odveo Norvešku u četvrtfinale, domaćin u vatrenoj atmosferi nemoćan protiv Engleske

Danas pre 1 sat  |  V. R.
Mundijal (25. dan): Haland odveo Norvešku u četvrtfinale, domaćin u vatrenoj atmosferi nemoćan protiv Engleske

Zahuktava se na Mundijalu, trenutno je poznat jedan par četvrtfinala (Francuska – Maroko), a nastavlja se sa mečevima osmine finala.

Brazil – Norveška ( 1:2 Njujork) Norveška je dominirala u posedu na ovom meču, imala je duplo više vremena loptu u svojim nogama, a sjajni Erling Haland je golovima u 79. i 89. minutu prelomio utakmicu. Meksiko – Engleska ( 2:3 Meksiko Siti) Selekcija „Tri lava“ je došla do pobede uprkos tome što su od 54. minuta igrali sa igračem manje.
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