Petrašinović predstavio izmene Zakona o finansiranju političkih aktivnosti: „Izborni proces će biti transparentniji, demokratičniji i kvalitetniji“

Poslanik Srpske napredne strane (SNS) Miroslav Petrašinović predstavio je danas izmene Zakona o finansiranju političkih aktivnosti kojima bi trebalo da se ispuni osam preporuka Kancelarije OEBS za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR), tvrdeći da će njihovim usvajanjem izborni proces biti transparentniji, demokratičniji i kvalitetniji. Predlog zakona predviđa ograničenje troškova izbornih kampanja kroz uvođenje limita za parlamentarne, predsedničke,