Petrašinović predstavio izmene Zakona o finansiranju političkih aktivnosti: „Izborni proces će biti transparentniji, demokratičniji i kvalitetniji“

Danas pre 16 minuta  |  FoNet
Petrašinović predstavio izmene Zakona o finansiranju političkih aktivnosti: „Izborni proces će biti transparentniji…
Poslanik Srpske napredne strane (SNS) Miroslav Petrašinović predstavio je danas izmene Zakona o finansiranju političkih aktivnosti kojima bi trebalo da se ispuni osam preporuka Kancelarije OEBS za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR), tvrdeći da će njihovim usvajanjem izborni proces biti transparentniji, demokratičniji i kvalitetniji. Predlog zakona predviđa ograničenje troškova izbornih kampanja kroz uvođenje limita za parlamentarne, predsedničke,
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