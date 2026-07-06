Tramp pozdravio odluku: FIFA poništila crveni karton američkom fudbaleru pred meč osmine finala

Danas pre 6 sati  |  Beta
Tramp pozdravio odluku: FIFA poništila crveni karton američkom fudbaleru pred meč osmine finala
Međunarodna fudbalska federacije (FIFA) saopštila je da će reprezentativac Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Folarin Balogun svoju suspenziju od jedne utakmice, zbog crvenog kartona dobijenog u meču protiv Bosne i Hercegovine, odraditi uslovno, čime je američkom napadaču omogućeno da igra u predstojećoj utakmici osmine finala Svetskog prvenstva protiv selekcije Belgije. Balogun, koji je sa tri postignuta gola najbolji strelac reprezentacije SAD-a na ovogodišnjem
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