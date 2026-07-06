U dosadašnjim mečevima sa ovim rivalom ima polovičan učinak: Đoković dobio protivnika u četvrtfinalu Vimbldona

Danas pre 7 sati  |  V. R.
U dosadašnjim mečevima sa ovim rivalom ima polovičan učinak: Đoković dobio protivnika u četvrtfinalu Vimbldona

Srpski teniser Novak Đoković igraće 17. put u četvrtfinalu Vimbldona, a saznao je i ko će mu biti rival u ovoj fazi turnira.

Reč je o četvrtom teniseru sveta i trećem nosiocu na turniru, Feliksu Ože-Alijasimu iz Kanade. Kanađanin je nakon velike borbe i skoro četiri i po sata tenisa savladao Alehandra Davidoviča Fokinu iz Španije rezultatom 3:2 (6:7, 7:6, 6:3, 6:7, 6:1). Alijasim je samo jednom izgubio servis u ovom meču, dok je četiri puta brejknuo 23. igrača sveta. Mogao je i ranije da završi meč, servirao je za pobedu pri rezultatu 5:4 u četvrtom setu, ali je baš tada usledio taj
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