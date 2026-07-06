U Turskoj privedeno više od 100 anti-NATO demonstranata

Turske vlasti privele su više od 100 ljudi koji su učestvovali u anti-NATO demonstracijama koje je danas organizovala Komunistička partija Turske (TKP), uoči samita lidera NATO-a zakazanog 7. i 8. jula u Ankari, saopštila je TKP.

Turska će u Ankari u utorak i sredu biti domaćin liderima 32 saveznika NATO-a, kao i zvaničnicima iz partnerskih zemalja, prenela je britanska agencija Rojters (Reuters) na svom sajtu. Vlasti su pooštrile mere bezbednosti širom Ankare u očekivanju samita, zabranile su demonstracije, podigle barikade i zatvarile puteve u mnogim delovima grada. TKP je navela da je organizovala demonstracije u centru Ankare, dodajući da je privedeno više od 100 članova stranke,