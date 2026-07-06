Zelenski: Rusi spremaju još jedan masovni napad

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je večeras na Telegramu da Rusija priprema još jedan masovni napad na njegovu zemlju. „Postoje novi obaveštajni podaci koji ukazuju da Rusi spremaju još jedan masovni napad.

To je u skladu sa razmišljanjem (ruskog predsednika Vladimira) Putina, a dolazi neposredno posle 250. godišnjice nezavisnosti SAD i pre samita NATO-a u Ankari“, napisao je Zelenski na Telegramu. Ukrajinski predsednik je ponovo pozvao na podršku Zapada za protivvazdušnu odbranu, posebno za raketne baterije Patriot, za koje je zatražio licencu od SAD za njihovu proizvodnju na ukrajinskom tlu. Taj zahtev usledio je posle velikog napada na Kijev u noći između 1. i 2.