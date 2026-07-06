Alimpijević odredio 12 reprezentativaca za Bosnu i Hercegovinu

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević odredio je istih 12 igrača za utakmicu protiv Bosne i Hercegovine u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2027. godine u Kataru, što predstavlja nastavak uigranog sastava iz prethodnog kola.

Srbija će u meč ući sa proverenim timom koji je već nastupio protiv Švajcarske, a u kojem su: Nikola Jokić, Aleksa Avramović, Dejan Davidovac, Nikola Đurišić, Stefan Momirov, Arijan Lakić, Nemanja Dangubić, Nikola Jović, Dušan Ristić, Filip Barna, Jovan Novak i Nikola Tanasković. Identičan sastav već je bio na terenu u prethodnom meču protiv Švajcarske, u kojem je Srbija slavila ubedljivo rezultatom 97:73, pa stručni štab nastavlja sa proverenim rotacijama uoči