Stevan Mijović proglašen za najboljeg trenera na Svetskom prvenstvu za kadete

Selektor kadetske košarkaške reprezentacije Srbije Stefan Mijović proglašen je za najboljeg trenera Svetskog prvenstva u Istanbulu.

Mijović je predvodio Srbiju do srebrne medalje na SP, a prošle godine je sa istom generacijom bio šampion Evrope. Vicešampioni sveta su u četvrtfinalu izbacili Litvaniju, a u polufinalu savladali Tursku, da bi u borbi za zlato poklekli protiv SAD. U obe utakmice pre finala, naš tim je do pobede stigao posle preokreta u drugom poluvremenu.