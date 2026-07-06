Stevan Mijović proglašen za najboljeg trenera na Svetskom prvenstvu za kadete

Dnevnik pre 5 sati
Stevan Mijović proglašen za najboljeg trenera na Svetskom prvenstvu za kadete

Selektor kadetske košarkaške reprezentacije Srbije Stefan Mijović proglašen je za najboljeg trenera Svetskog prvenstva u Istanbulu.

Mijović je predvodio Srbiju do srebrne medalje na SP, a prošle godine je sa istom generacijom bio šampion Evrope. Vicešampioni sveta su u četvrtfinalu izbacili Litvaniju, a u polufinalu savladali Tursku, da bi u borbi za zlato poklekli protiv SAD. U obe utakmice pre finala, naš tim je do pobede stigao posle preokreta u drugom poluvremenu.
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

Veliko priznanje: Selektor Srbije Stevan Mijović proglašen za najboljeg trenera na Svetskom prvenstvu

Veliko priznanje: Selektor Srbije Stevan Mijović proglašen za najboljeg trenera na Svetskom prvenstvu

Kurir pre 27 minuta
Stevan Mijović najbolji trener Svetskog prvenstva za kadete

Stevan Mijović najbolji trener Svetskog prvenstva za kadete

Politika pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Svetsko prvenstvoLitvanijaTurskaIstanbul

Sport, najnovije vesti »

Hari Kejn uspeo nešto što niko nije preko pola veka - ali ovaj "podvig" nije baš za ponos

Hari Kejn uspeo nešto što niko nije preko pola veka - ali ovaj "podvig" nije baš za ponos

Nova pre 21 minuta
Neverovatno prokletstvo Brazila se nastavlja! Agonija traje već 24 godine: Kad nalete na Evropljane, kraj je uvek isti!

Neverovatno prokletstvo Brazila se nastavlja! Agonija traje već 24 godine: Kad nalete na Evropljane, kraj je uvek isti!

Kurir pre 7 minuta
Munje, gromovi, pa „kiša golova“ – Englezi u ludom meču izbacili Meksikance!

Munje, gromovi, pa „kiša golova“ – Englezi u ludom meču izbacili Meksikance!

Sputnik pre 12 minuta
Engleska u najluđem meču Mundijala prošla Meksiko: Videli smo pet golova, gromove, crvene kartone i suze

Engleska u najluđem meču Mundijala prošla Meksiko: Videli smo pet golova, gromove, crvene kartone i suze

Mondo pre 12 minuta
UŽIVO Najbolji meč Mundijala - Engleska srušila kletvu "Asteke" za četvrtfinale!

UŽIVO Najbolji meč Mundijala - Engleska srušila kletvu "Asteke" za četvrtfinale!

B92 pre 2 minuta