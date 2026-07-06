Sve oči uprte u Skupštinu: Danas počinje vanredno zasedanje, odlučuje se o ključnim zakonima

Osmo vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije počinje danas, a na predloženom dnevnom redu je 18 tačaka, među kojima su izmene i dopune Zakona o finansiranju političkih aktivnosti i Predlog zakona o roditelju-negovatelju.

Na dnevnom redu je i Predlog autentičnog tumačenja odredbe člana 231a, stav 12. tačka 2, Zakona o vazdušnom saobraćaju, kao i Predlog autentičnog tumačenja odredbe člana 18 tačka 4, Zakona o elektronskim medijima. Pred poslanicima su i Predlog zakona o oružju i municiji, izmene i dopune Krivičnog zakonika, Predlog zakona o izmenama Zakona o sprečavanju dopinga u sportu, kao i Predlog zakona o pravnom položaju međunarodnih sportskih saveza. Na dnevnom redu je i