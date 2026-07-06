(Video) Španija u četvrtfinalu Svetskog prvenstva: U nadoknadi vremena savladali Portugaliju, srušen Ronaldov san

Fudbalska reprezentacija Španije plasirala se u četvrtfinale Svetskog prvenstva, pošto je u Arlingtonu u osmini finala pobedila selekciju Portugala rezultatom 1:0 (1:0).

Jedini gol na utakmici postigao je Mikel Merino u 90+1. minutu. U meču koji je najavljivan kao veliki derbi videli smo sijaset promašaja, ali i nijedan gol za 90. minuta. Međutim, u prvom minutu nadoknade je proradila veza španskih rezervista – Feran Tores je prelepo podvalio loptu za Mikela Merina koji je u situaciji jedan na jedan rutinski realizovao zicer i rešio ovaj meč. Na taj način je Kristijano Ronaldo ostao bez jedinog preostalog sna o osvajanju "zlatne