(Video) Svadba iz snova srpske influenserke Tamara Kalinić sudbonosno „da“ Filipu Testi izrekla na magičnom jezeru Komo Mlada promenila 2 venčanice, ne zna koja je lepša

Dnevnik pre 2 sata
(Video) Svadba iz snova srpske influenserke Tamara Kalinić sudbonosno „da“ Filipu Testi izrekla na magičnom jezeru Komo Mlada…

Influenserka Tamara Kalinić imala je pravu svadbu iz snova sa biznismenom Filipo Testa na jezeru Komo u Italiji, a na gala slavlju bile su brojne poznate zvanice dok je ambijent upotpunila najluksuznija dekoracija.

Tamara Kalinić i italijanski biznismen Filipo Testa izgovorili su sudbonosno "da" na jednom od najluksuznijih i najromantičnijih mesta u Evropi - na obali čuvenog jezero Komo. Par je svoju ljubav krunisao spektakularnim venčanjem u prestižnoj Vili Pizo, istorijskom zdanju koje važi za jednu od najpoželjnijih svadbenih lokacija na svetu. Na intimnom slavlju okupilo se oko 100 odabranih zvanica, među kojima su bili članovi porodice, bliski prijatelji iz različitih
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