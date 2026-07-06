Euronews Srbija na NATO samitu u Ankari: Na dvodnevnom skupu lideri 32 države članice alijanse, zvaničnici i diplomate

Euronews pre 37 minuta  |  Autor: Euronews Srbija/Nikola
Euronews Srbija na NATO samitu u Ankari: Na dvodnevnom skupu lideri 32 države članice alijanse, zvaničnici i diplomate
U Ankari sutra počinje dvodnevni NATO samit. Stručnjaci ga smatraju prekretnicom za Alijansu jer će jedna od glavnih tema biti povećanje ulaganja u odbranu na pet odsto BDP-a što je utvrđeno na prošlogodišnjem samitu u Hagu. Među glavnim tačkama agende su pomoć Ukrajini i koncept "NATO 3.0" prema kojem Evropa umesto SAD preuzima glavni teret sopstvene konvencionalne odbrane. U Ankari je atmosfera izrazito napeta, uz do sada neviđene mere bezbednosti i potpunu
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