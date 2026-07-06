Haland izbacio Brazil sa Mundijala, Norveška u četvrtfinalu SP

Euronews pre 3 sata  |  Autor: Euronews Srbija
Haland izbacio Brazil sa Mundijala, Norveška u četvrtfinalu SP
Norveška je Brazil za - Brazil! Golovima Erlinga Halanda u 79. i 90. minutu, Norvežani su poslali Brazil kući 2:1 (0:0), nastavili su da ispisuju zlatne stranice istorije na Mundijalu, a u njoj je i notica da nmikad nisu izgubili od "Selesao", u petom meču upisali su treću pobedu, uz dva remija! Neverovatan finiš meča, Brazil ide kući da trpi kritike, promašili su penal (Bruno Gimaraeš), drugi su dali (Nejamr 90+10), a Norvežani su samo nastavili niz evropskih
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