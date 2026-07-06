Ovo se nikad nije dogodilo u istoriji Mundijala

Svetsko prvenstvo 2026. ispisalo je jednu od najvećih stranica fudbalske istorije.

Po prvi put od kada se igra Mundijal, među osam najboljih selekcija neće biti ni Italije, ni Nemačke, ni Brazila. Tri najveće fudbalske sile zajedno su ostale bez mesta u četvrtfinalu, što se nikada ranije nije dogodilo. Italija je svoj nastup završila i pre početka turnira, pošto nije uspela da izbori plasman na Mundijal. "Azuri" su u baražu poraženi od Bosne i Hercegovine, pa su propustili još jedno Svetsko prvenstvo. Poslednju, četvrtu titulu prvaka sveta