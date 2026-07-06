Stanje na putevima: Saobraćaj jutros umeren

Početak radne nedelje doneo je nešto manji intenzitet saobraćaja na putevima širom Srbije, nakon pojačanog vikend saobraćaja koji je bio praćen povremenim gužvama na najfrekventnijim graničnim prelazima.

Kako je saopštio Auto-moto savez Srbije (AMSS), na naplatnim stanicama na auto-putevima nema zadržavanja, a saobraćaj se odvija nesmetano. Prema podacima Uprave granične policije, prikupljenim jutros u 5.15 časova, na putničkim terminalima graničnih prelaza trenutno nema dužih čekanja. Kada je reč o teretnom saobraćaju, kamioni na izlazu iz zemlje čekaju oko dva sata na graničnom prelazu Batrovci, dok se na prelazu Šid zadržavaju približno četiri sata. Iz AMSS-a