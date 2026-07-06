Meč koji nije bez značaja: Alimpijević saopštio sastav za duel sa Bosnom i Hercegovinom!

Hot sport pre 49 minuta
Meč koji nije bez značaja: Alimpijević saopštio sastav za duel sa Bosnom i Hercegovinom!
Orlovi bodove prenose u narednu rundu gde ih čekaju ozbiljniji rivali! Košarkaška reprezentacija Srbije večeras protiv Bosne i Hercegovine završiće prvu fazu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo. „Orlovi“ su već obezbedili plasman u narednu rundu, ali bi eventualna pobeda imala veliki značaj, pošto se bodovi prenose u drugu fazu takmičenja, gde Srbiju očekuju dueli sa Italijom, Litvanijom i Islandom. Utakmica u dvorani „Aleksandar Nikolić“ počinje u 20 časova, a
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